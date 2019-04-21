Maltepe’de 'İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç' buluşması başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe'deki ‘İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç’ buluşması için on binlerce kişi Maltepe Meydanı’nda toplanmaya başladı. Mehteran takımının yer aldığı mitingde duaların da okunacağı bildirildi.

İstanbullular, Maltepe’deki miting alanını yavaş yavaş doldurmaya başladı.

İstanbul’un çeşitli il ve ilçelerinden gelen yurttaşlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Önümüzdeki beş yıl, bir belediye başkanının beş yılı değil. 16 milyon insanımızın beş yılı. Sizi onun için davet ediyorum. Gelin güzel bir pazar gününde saat 14’de Maltepe’de buluşalım” daveti üzerine Maltepe’ye geldi.

Maltepe Meydanı’nda klasik müzik dinletisinin yanısıra mehteran takımı da yer alıyor. Buluşmada duaların da okunacağı bildirildi.

Miting alanına girmek isteyenler üç farklı arama noktasından geçerek içeri alınıyor. Miting alanına Türk bayrağı, Atatürk bayrağı, flaması ve İstanbul Gönüllüleri flaması hariç CHP bayrağı ve simgeleri de dahil olmak üzere hiçbir bayrak, flama, rozet vb. sokulmayacağı açıklandı.

Hakkari’deki saldırı nedeniyle organizasyonda oyun havası çalınmaması yönünde karar alınırken, "milli marşlar, İstanbul şarkıları, türküleri, Mehteran ve senfonik orkestra sunumu" olacağı aktarıldı.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Anadolu'nun her yöresinden yaptığı dans ve şovlarla “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması”nda sahne aldı.

Buluşmaya katılanlar sık sık “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” ve “Hak-hukuk-adalet” sloganları atarken, İzmir marşıyla Ekrem İmamoğlu’nu bekliyor.

Alanda, “İmamoğlu varsa çözüm var”, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Bankamatikçilere geçit yok”, “Çok yakıştın İstanbul'a", “Hakkımızı da İstanbul'u da yedirmeyiz”, “Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye seni bekliyor” yazılı pankart ve dövizler yer aldı.