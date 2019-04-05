Malatya'da iki Saadet Partisi üyesinin öldürüldüğü olayla ilgili 5 kişi tutuklandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mart yerel seçimleri sırasında Saadet Partili iki kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında Saadet Partili iki kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Bölünmez Mahallesi'nde, 31 Mart yerel seçimleri sırasında, iddiaya göre oy kabinine başkalarıyla girmek isteyen kişilerle, sandık görevlisi Saadet Partisi üyesi İlyas Aktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve diğerlerinin de karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra gözaltına alınan 5 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.