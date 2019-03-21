LGBT’lerden destek: Eşit yurttaşlık için oyumuz TKP adaylarına

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Komünist LGBT’ler Türkiye Komünist Partisi adaylarını desteklediklerini açıkladı.

Komünist LGBT'ler, yerel seçimlere yönelik bir açıklama yayımladı.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Komünist LGBT’ler, Türkiye Komünist Partisi (TKP) adaylarını desteklediklerini açıkladı.

Komünist LGBT’lerin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Evde, okulda, işyerinde, sokakta, hayatın her alanında ayrımcılığa, damgalamalara, şiddete maruz kalan LGBT’ler... Eşitsizlikten, gericilikten, nefretten beslenen bu düzen bize örgütlenmekten, gücümüzü birleştirmekten başka bir çare bırakmıyor. LGBT’lerin eşit yurttaşlar olarak toplumsal yaşamın bir parçası olduğu bir ülke için,

Nefret cinayetlerinin işlenmediği, tüm yurttaşlarının sokaklarında korkusuzca dolaşabildiği bir ülke için,

Hedef gösterilmediğin, belli gettolara sıkıştırılmadığın yaşam hakkın için,

Transfobiye, homofabofiye, bifobiye maruz kalmadan yaşama hakkın olduğu için,

Trans geçiş sürecinde adaletsiz şekilde ücretlendirilen birçok ameliyat, hormon ve ilaçlardan yararlanamadığın ve sağlık hakkını her yurttaş gibi kullanamadığın için,

Çalıştığın kurum/kuruluşta kimliğini gizlemek zorunda olduğun, açık kimlikliysen hedef gösterildiğin ve eşit çalışma hakkının elinden alındığı için,

Dayatmalara karşı çıkmak, insanın insanı sömürmediği bir düzeni hep birlikte var etmek için örgütlenelim. Yerel seçimler bunun için bir fırsattır, 31 Mart’ta Türkiye Komünist Partisi’ne verilecek her bir oyun anlamı büyüktür. Gelin birlikte mücadele edelim.

TKP İSTANBUL ADAYI ZEHRA GÜNER KOMÜNİST LGBT'LER İLE BULUŞTU

Geçen hafta sonu Komünist LGBT’ler ve dostları, TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner ile bir araya geldi. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide yerel seçimler konuşuldu, LGBT'lerin toplumsal ve siyasal mücadele başlıkları ele alındı.

Güner’e LGBT bireylerin maruz kaldığı eşitsizlik ve ayrımcılıkla ilgili görüşleri, planları soruldu. Yeni bir yönetim biçimini birlikte örgütleyelim diyen Güner şu sözleri kaydetti: “Biz toplumun bir kesimi için değil, ezilen, hor görülen, ötekileştirilen, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, ırk, köken, herhangi bir nedenle olabilir bu, herkes için diyoruz ki gelin mücadele edelim. Gelin beraber bir yönetim biçimi oluşturalım. Şu an ülkeyi patronlar yönetiyor, biz ise bu ülkeyi halkın örgütlü katılımıyla yönetelim diyoruz. Eşit eğitim, eşit sağlık, eşit güvenlik, eşit çalışma, eşit yaşam hakları için örgütlü mücadeleye katılın, birlikte yönetelim diyoruz.”