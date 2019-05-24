Kurtulmuş: Küskün seçmen pişman

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinde AKP'ye oy vermeyen 'küskün seçmen'lerin pişman olduğunu ileri sürdü. Kurtulmuş, Abdulah Öcalan'a görüşme izni için ise 'İstanbul seçimlerinin gölgesinde değerlendirilmesi yanlış' ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin talebi doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararı verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçiminde kızmış, küsmüş, rahatsız olmuş seçmen için telafi imkânı ortaya çıktığını söyleyen Kurtulmuş, "Sandığa gitmeyen seçmenimiz pişmanlık duygusu içinde" ifadesini kullandı.

Sandık kurullarının yasa dışı şekilde oluşturulduğunu iddia eden Kurtulmuş, "Aldıkları karara nasıl itibar edeceğiz" dedi.

Sekiz yılın ardından Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesine ilişkin olarak, "İstanbul seçimleriyle ilgisi olup olmadığı" ve "yeni bir sürecin başlangıcı olabileceği" şeklindeki yorumlara yanıt veren Kurtulmuş, "Her şeyi seçime endeksleyemeyiz. Avukatlarla görüşme meselesinin İstanbul seçimlerinin gölgesinde değerlendirilmesi son derece yanlış, bu hukuki bir konu" diye konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları şöyle:

"(Sandık güvenliği) AKP’nin bazı yerlerde eksiklikler olduğunu görüyoruz. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde, her sandıkta mutlaka ana kademeden üyelerin olmasını arzu ederiz. Bu seçimlerde bunların üzerine detaylı bir şekilde gidiyoruz. Sandıklara gençlerimiz, kadınlarımızla beraber sahip çıkacağız. Bir oyun bile kaydırılmasına izin vermeyeceğiz.

"Ne kadar çok insan sandığa giderse, kime oy vereceğinden önce demokrasinin standardını yerine getirmiş olur. Bununla ilgili de özel bir çalışma yapılıyor.

"Bu seçim tek tek insanlarla olan temas belirleyici olacak. Bütün teşkilatımız burada. Anadolu’daki teşkilatlarımız buraya gelerek hemşehrilerine seçimin önemini anlatacak.

"(AKP’nin karar organlarında enflasyona dair ne gibi beklentiler var?) Türkiye’nin bu nüfusu ile karşı karşıya kaldığı tehditlerle asgari yüzde 5 büyümesi lazım. Maalesef bir taraftan manipülasyonlar devam ediyor. İnşallah 2020 dengeleme süreci başarılı bir şekilde gidiyor, 2020’de Türkiye’nin yüzde beşlerde büyümeyi hedeflenmesi lazım. Şu anda çok zor. Önce dengeli bir büyüme ardından yüzde beşlere gelmek lazım.

Enflasyon tek başına bir gösterge değildir. Milletimizin alım gücünün korunarak enflasyonun dengede tutulması önemlidir."