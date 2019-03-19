Kürtçe yasağı getiren kayyum Kürtçe afiş astı, onu da yanlış yazdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kayyumun ilk işi Kürtçe tabelaları yasaklamak olmuştu. AKP'nin adayı kayyum belediye başkanı yerel seçim için Kürtçe pankart astı ancak sloganı yanlış yazdı.

Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yaptığı işlerden ilki Kürtçe tabelaları değiştirmek ve pek çok yerdeki Kürtçe işaret ve tabelaları yasaklamak olmuştu.

Seçim çalışmaları sırasında Kürt seçmenin oyunu almaya çalışan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum başkanı ve AKP'nin belediye başkan adayı Cumali Atilla kentin çeşitli yerlerine Kürtçe pankartlar astı.

Pankartlarda AKP'nin seçim sloganı olan "Belediyecilik gönül işidir" sözleri ise yanlış yazıldı.

Kayyum Cumali Atilla'nın afişindeki Kürtçe (Kurmancî) ifade Türkçeye "Beladiye işi, 'dişi' yüreğin işidir" şeklinde çevriliyor. Pankartta "Şaredariyê" yazılması gerekirken "Şarederiyê", "me" yazılması gerekirken "mê" yazıldığı görüldü.

