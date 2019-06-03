Kura ile muhtar oldu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Örenli Köyü'nde daha önce bir seçmenin eşinin yerine oy kullandığı anlaşılınca seçim iptal edilmişti. Tekrardan sandığa gidilen muhtar seçimlerinde iki aday aynı oyu alınca kura çekildi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Örenli Köyü'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı Ethem Yavuz 33’er oy alınca, yapılan kura çekiminde Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Ancak, bir seçmenin eşinin yerine oy kullandığı belirlenince seçim iptal edildi.

İptal edilen muhtarlık seçimleri için seçmen bugün sandık başına gitti. Daha önce aday olan Ufuk Aykurt bu seçime katılmadı. Mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile aday Ethem Yavuz yarıştı. Jandarma köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Adayların gergin olduğu seçimde, 74 seçmen oy kullandı. Yapılan sayımda muhtar adayları Ethem Yavuz ile Mehmet Sedai Yıldırım 37’şer oy alarak yine berabere kaldı.

Bir kez daha yapılan kura çekiminde bu kez Yavuz muhtar seçildi.

Mehmet Sedai Yıldırım, 31 Mart seçimleri öncesi ilçeden köye 8 kişinin taşındığını ve bunların köyde ikamet etmediğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Muhtar seçilen Muhtar Ethem Yavuz ise, "Kader böyleymiş. Kura ile muhtar oldum" dedi.