Konda: Eğitim seviyesi arttıkça İmamoğlu’na destek arttı

Konda araştırma şirketinin yayımladığı rapora göre 23 Haziran seçimlerinde eğitim ve gelir seviyesi arttıkça İmamoğlu’na destek arttı. Raporda HDP’lilerin İstanbul seçimlerinde kritik bir rol oynadığı, MHP’li seçmenin de son aşamada Yıldırım’dan vazgeçtiği kaydedildi.

Kamuoyu araştırma şirketi Konda “23 Haziran 2019 Sandık Analizi ve Seçmen Profilleri” raporunu yayımladı.

Rapora göre seçimi kazanan Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu özellikle gençler, üniversite mezunları ve Kürtlerden aldığı oyla rakibinin önüne geçti. Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım ise yaşlılar ve ev kadınlarından daha çok oy aldı.

31 Mart seçimleriyle kıyaslandığında İmamoğlu'nun oyunun 5,4 puan arttığı, Yıldırım'ın oyunun ise yalnızca 2,1 puan azaldığı görülüyor. İmamoğlu oyunun artışının tek bir kaynağının olmadığı, tüm kümelerden oy artışı sağladığı anlaşılıyor.

Euronews’te yer alan habere göre, Konda’nın saha araştırmasının ana bulguları şöyle:

- İmamoğlu özellikle gençlerde, öğrencilerde, işsiz kesimde ve en önemlisi Kürtler arasında görünür bir artış ortaya koyuyor.

- Binali Yıldırım’ın oyu demografik kümelerde Ak Parti oyuyla paralellik gösteriyor. Eğitim seviyesi, gelir seviyesi arttıkça azalıyor. Yaş ve dindarlık arttıkça artıyor.

- HDP seçmenleri mart ayından itibaren net bir şekilde İmamoğlu’nu destekliyor. Bulguların tümüne bir arada bakıldığında HDPlilerin İstanbul seçimlerinde kritik bir rol oynamış olduğu görülüyor.

- MHP seçmenlerinin önemli bir kısmı son aşamada Yıldırım’dan vazgeçmiş gözüküyor.

YAŞA GÖRE TERCİHLER

Yaş gruplarına göre aday tercihine bakıldığında gençlerin açık şekilde İmamoğlu’nu tercih ettikleri görülüyor. Ankete göre, 18-32 yaş grubundakilerin yüzde 58’i İmamoğlu’nu tercih ederken Yıldırım’a destek yüzde 30’da kaldı. 49 yaş ve üzerinde ise adaylara destek neredeyse aynı seviyede gerçekleşti. Bu yaş grubunda Yıldırım yüzde 45 destek görürken İmamoğlu yüzde 44 destek aldı. Ancak Yıldırım'ı tercih edenlerin dağılımına bakıldığında rakibine göre yaşlıların ağırlıkta olduğu görüldü.

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA İMAMOĞLU’NA DESTEK ARTTI

Araştırma eğitim seviyesinin seçmenin tercihinde önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Buna göre lise altı seviyede Yıldırım’a destek oranı yüzde 49 iken İmamoğlu’na yüzde 39 çıktı. Lise mezunlarında ise İmamoğlu’nu tercih edenler yüzde 50 olurken Yıldırım yüzde 38’de kaldı. Asıl fark ise üniversite mezunlarında ortaya çıktı. Üniversite mezunlarının yüzde 64’ü CHP adayını tercih ederken sadece yüzde 23’ü AK Parti adayına destek verdi.

EV KADINLARININ ÇOĞU YILDIRIM’I DESTEKLEDİ

Seçimden önce gerçekleşen ankete göre ev kadınlarının çoğu Yıldırım’ı tercih etti. Ev kadınlarının yüzde 51’i Yıldırım’ı desteklerken İmamoğlu yüzde 35’te kaldı. Esnaf, işçi, çiftçi veya emeklilerde ise İmamoğlu rakibinden biraz daha fazla destek aldı. CHP adayının en çok destek gördüğü grup ise öğrenciler (yüzde 59) ve işsizler (yüzde 58) oldu. Yıldırım bu iki kategoride yüzde 28’e kaldı.

ETNİK KÖKENE GÖRE TERCİHLER

Ankete göre etnik köken de seçimde belirleyici oldu. Kürtlerin yüzde 62’si İmamoğlu’nu yüzde 27’si Yıldırım’ı destekledi. Türklerde ise oran yüzde 45’e karşı yüzde 43 ile İmamoğlu’nun lehinde oldu.

İZLENEN HABER KANALLARI

Çalışmada haber için tercih edilen TV kanalına göre aday tercihi de araştırıldı. Buna göre A Haber, ATV, TRT, Kanal D, Show TV, Habertürk, NTV ve Star TV izleyenlerde Yıldırım’a destek daha yüksek çıkarken sadece üç kanalda (FOX TV, Halk TV ve CNNTürk) İmamoğlu’nu tercih edenler Yıldırım’dan fazla çıktı.

Konda’nın raporu Ocak, Mart ve Haziran aylarında İstanbul’u temsilen gerçekleştirilmiş 3 farklı saha çalışmasının sonuçlarına dayanıyor. Son araştırma ise seçimden önce 15-16 Haziran tarihlerinde sadece İstanbul’da 157 mahallede 3 bin 498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşmeler yapılarak gerçekleştirildi.

Konda, 23 Haziran’dan hemen önce açıkladığı tahmininde Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 54, Binali Yıldırım’ın yüzde 45 oranında oy alacağını öngörmüştü. Gayrıresmi sonuçlara göre İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım yüzde 45 oranında oy aldı.