KONDA anketine göre fark 9 puana çıktı

Konda'nın açıkladığı araştırma sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimi öncesi Binali Yıldırım'ın 9 puan önünde.

Konda Araştırma 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili son kamuoyu araştırmasını Twitter üzerinden paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Binali Yıldırım’ın 9 puan önünde gözüküyor.

Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla İmamoğlu'na destek yüzde 54'e ulaşırken, Yıldırım yüzde 45 oy oranına sahip görünüyor.

Konda'dan yapılan açıklamada araştırmanın 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirildiği ve bulguların seçimden yedi gün önceki eğilimleri ve tercihleri içerdiği belirtildi.

Araştırma kapsamında, İBB sınırları içindeki 157 mahallede 3 bin 498 kişiyle yüz yüze görüşüldüğü belirtildi.

Konda'nın paylaştığı grafiğe göre Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 49 iken, Binali Yıldırım'ın oyunun yüzde 40,9 olduğu görüldü.

Açıklamada yüzde 9,4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmen orantılı bir şekilde dağıtıldığında ise Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 54, Binali Yıldırım’ın yüzde 45 oy oranına ulaşacaklarının hesaplandığı belirtildi.

Konda'nın araştırmasında hata payına ilişkin "yüzde 95 güven aralığında +/- 1,8, yüzde 99 güven aralığında +/- 2,4’tür" denildi.

31 Mart seçimleri öncesinde Konda tarafından anket yayınlamamıştı.

Konda’dan yapılan açıklamada “Yerel seçimler sürecinde adayların belli olduğu Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen araştırmaların bulgularının seyri, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki İBB Başkanlık oy dağılımıyla beraber aşağıdaki grafiktedir” denilerek şu grafik paylaşıldı: