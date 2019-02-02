Komünist Başkan: Bize 'nohutçu' diyenler, bizi değil halkı hedef alıyor

Dersim belediye başkan adayı Mehmet Fatih Maçoğlu, 'Bize nohutçu, fasulyeci diyenler var. Ovacık'ta yapılanları aşağılayanlar aslında bizi değil, halkı hedef alıyorlar' dedi.

Dersim'in Ovacık ilçesinde halkçı, kamucu modeliyle dikkatleri çeken Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu, bu örnek modeli daha da geliştirmek adına Dersim merkeze aday oldu.

Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olan Maçoğlu, BirGün'den Derviş Cemal'in sorularını yanıtladı.

Adaylığına yönelik saldırıları değerlendiren Maçoğlu, şunları söyledi: "Bize nohutçu, fasulyeci diyenler var. Desinler. Biz bununla gurur duyuyoruz. Çünkü ürettiğiniz birkaç şey üzerinden bütün temel ihtiyaçlarımızı karşılıyorsak, eğitimimizi, barınma alanımızı, yaşama alanımızı biraz daha nitelikli hale getiriyorsak biz o ürettiklerimizle gurur duyarız. Ovacık’ta yapılanları aşağılayanlar belki bunu Fatih Mehmet Maçoğlu’nu hedef alarak söylüyor ama esasen bu işin sahibi Ovacık halkıdır. Üreten Ovacık halkıdır. Biz onlarla birlikte o üretimi yapıyoruz ve bu halkı kimsenin aşağılamak gibi bir hakkı yoktur. Yerel seçim gündemi daha çok aday isimleri üzerinden yürüyor."