Kocaeli, Bursa, Antalya ve Adana’dan ilk seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu’nun yayın yasağını kaldırmasının ardından Kocaeli, Bursa, Antalya ve Adana’dan ilk sonuçlar paylaşıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun yayın yasağını kaldırmasının ardından paylaşılan ilk verilere göre Kocaeli, Bursa, Antalya ve Adana’dan alınan ilk sonuçlar şu şekilde:

Kocaeli’de Anadolu Ajansı’na dayandırılan ilk verilere göre Cumhur İttifakı yüzde 55,29 iken Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 32,05 şeklinde duyuruldu. Sandıkların yüzde 45’i açıldı.

BURSA'DA SONUÇLAR BAŞ BAŞA GİDİYOR

Bursa’da yüzde 39’u açılan sandıklardan alınan ilk verilere göre Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı oyların yüzde 49, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı ise yüzde 47’ına sahip.

Antalya’da Millet İttifakı’nın yüzde 50 ile ilk sırada yer alırken Cumhur İttifakı yüzde 47,78 ile ikinci sırada. Sandıkların yüzde 54'ü açıldı.

ADANA'DA CHP FARKI AÇIYOR

Adana’da sandıkların yüzde 27’sinin açılması ile elde edilen verilere göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı yüzde 50, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı yüzde 44 oya sahip.