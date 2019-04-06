Kırklareli'nde yeniden sayım sonucu değiştirmedi: Kesimoğlu kazandı

Kırklareli’nde 170 sandıkta oyların yeniden sayılmasının ardından bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 112 oy farkla seçimi kazandı.

Kırklareli'nde bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, 112 oy farkıyla başkanlığı kazandığını duyurdu.

Kırklareli’nde 170 sandıkta oyların yeniden sayılmasının ardından bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 112 oy farkla seçimi kazandı.

Kesimoğlu sonucu sosyal medya hesabından "112 farkla kazandık" ifadeleri ile duyurdu.

Bir önceki dönem de Kırklareli Belediye Başkanı olan Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP tarafından 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimlere katılmıştı.