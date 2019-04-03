Kırklareli'nde yeniden sayım durduruldu: İddialar soyut

Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun İl Seçim Kurulu’na verdiği itiraz dilekçesi kabul edildi, yeniden sayım durduruldu.

Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun İl Seçim Kurulu’na verdiği itiraz dilekçesi kabul edildi.

AKP Merkez İlçe Başkanı Can Cafer, sonuçlara ilişkin ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçesi sunmuş ve başka siyasi parti oylarının sehven bağımsız aday Kesimoğlu’na sayılmış olabileceğini iddia etmişti ve kurul kararıyla Kırklareli merkez oyları yeniden sayılmaya başlanmıştı.

Odatv'de yer alan habere göre, İl Seçim Kurulu, Kesimoğlu’nun başvurusu üzerine yaptığı incelemede, iddiaların soyut ve delile dayanmadığını vurguladı ve ilçe seçim kurulu kararını kaldırarak oy sayımının durdurulmasına karar verdi.