Kılıçdaroğlu'ndan AKP'li seçmene: Hafiften 'ne yapıyorsunuz' deyin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dalaman'da yaptığı konuşmada AKP'li seçmene '17 yılın sonunda eğer seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorsa hafiften 'Ne yapıyorsunuz' deyin' diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li seçmenlere, "17 yıl oy verdin, iktidara getirdin 17 yılın sonunda eğer seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorsa hafiften 'Ne yapıyorsunuz' deyin" diye seslendi.

Muğla'nın Dalaman Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlara seçim otobüsünden yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, "Samanı, canlı hayvanı, nohudu, mercimeği dışarıdan getirirseniz, elin oğlunun ürettiğini tüketirseniz Türkiye geride kalır" dedi.

'BU SORUYU SORMA ZAMANI GELDİ'

Dünün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak Dalaman'daki kadınları CHP'ye oy vermeye çağıran Kılıçdaroğlu, AKP'li seçmenlere de seslenerek şunları kaydetti:

"31'inde sandığa giderken hangi partiye oy veren olursa olsun, özellikle AK Parti'ye oy veren seçmenlere seslenmek istiyorum. 17 yıl oy verdin, iktidara getirdin 17 yılın sonunda eğer seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorsa hafiften 'Ne yapıyorsunuz' deyin. Soğan ekecek insan mı yoktu, tarla mı yoktu? Bu soruyu sorma zamanı geldi."