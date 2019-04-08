Kılıçdaroğlu: YSK sandık güvenliğini bozar bir sürecin içine girmiştir

Seçimlerin itiraz sürecine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener birlikte kameraların karşısına geçerek bir basın açıklaması yaptılar.

Seçimlerde 'Millet İttifakı' adı altında ortak hareket eden CHP ve İyi Parti'nin genel başkanları Kılıçdaroğlu ve Akşener bir basın açıklaması düzenlediler. Normalleşme çağrısında bulunan parti liderleri Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) kanunlara uymaya davet etti.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada YSK'da çalışan hakim ve savcılara seslenerek, 'Sizin bağımsız ve tarafsızlığını çok önemlidir. YSK'yı göreve davet ediyoruz' dedi.

'HİÇBİR DELİL, BELGE OLMADAN 38 İLÇEDE SAYIM YAPILACAK'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un dün yaptığı açıklamada, 'Bir gariplik olduğunu hissediyoruz, yeniden sayım istiyoruz' sözlerine ilişkin, 'Hiçbir belge ve delil olmadan inceleme yapılamaz. İtiraz süreci başladı. Ve bizim de bu sürece bu vakte kadar hiçbir itirazımız olmadı. Ancak şimdi 'bir gariplik olduğunu hissediyoruz' denildiği için 38 ilçede yeniden sayım yapacağız dediler. YSK sandık güvenliğini bozar bir sürecin içine girmiştir. Asıl tehlike buradadır' dedi.

'HUKUK VE BİLİM BUZ GİBİ SOĞUKTUR'

Kılıçdaroğlu'nun ardından İyi Parti Lideri Meral Akşener de söz alarak, 'Erdoğan millet iradesini yok saymaktadır. Bu gidilen yol yol değildir Erdoğan'ı uyarıyorum' dedi.

'AK Parti kazanıncaya kadar seçim yenilenmesi ancak Güney Amerika ve Afrika diktatörlüklerinde olur' diyen Akşener, AKP'li Ali İhsan Yavuz'un 'Seçimlerde bir gariplik hissediyoruz' sözlerinin ardından 38 ilçede yeniden sayım talebine ilişkin ise, 'Hukuk ve bilim buz gibi soğuktur. Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım' dedi.