CHP Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü Derneğince Ankara Konağı’nda düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Ankara adayı Mansur Yavaş'a oy için herkesi sandığa çağıran Kılıçdaroğlu ülkücülere seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü Derneğince Ankara Konağı’nda düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Ankara’nın 82 milyon vatandaşın başkenti olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Ankara’yı ayağa kaldırmak, güçlendirmek zorundayız. Ankara, bir Paris’le, bir Moskova’yla, bir Londra’yla yarışmalı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’la Ankara’yı farklı bir noktaya taşıyacaklarını vurgulayarak, herkese oy kullanma çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu ülkücülere seslenerek, ''Kavgadan uzak, herkesi kucaklayan bir felsefeyle yola çıkacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ülkücü vatandaşlara seslenerek, geçmişte yaşanan sağ-sol kavgalarının özünde her iki taraf için de vatanseverliğin bulunduğu ifade etti. Binlerce gencin, çocuğun her birinin vatan-bayrak için öldüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, “Bu vatan hepimizin vatanıdır ve biz bu vatan içinde, bu topraklarda huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Eğer siyaset kurumu halkına hesap veriyorsa o siyaset kurumuna hepinizin destek vermesi lazım. Ülke, vatan, geleceğimiz, çocuklarımız, Cumhuriyetimiz için birlikte mücadele edeceğiz. Eğer bizler ‘Kuvay-ı Milliye bizim köklerimizi oluşturuyor, 7 düvele karşı mücadele etti.’ diyorsak Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu da çok iyi bilmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“MANSUR BAŞKANIM YAPACAK”

‘Bir kent nasıl yönetilir’i de çok iyi bildiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, en küçük belediyelere aday olanlara da büyükşehir belediyesi adaylarına de her zaman “Seçildiğiniz andan itibaren kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz, herkese eşit davranacaksınız” dediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Bizim belediyelerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her çocuk okula servisle gidip, gelecek. İnşallah Mansur Başkanım yapacak, onu da göreceksiniz. Bütün servisçilerle oturulacak, protokol yapılacak. Çocuklarımız okula servisle gidecek, servisle gelecek. Parasını Büyükşehir Belediye Başkanlığı ödeyecek. Dolayısıyla aileye yük olmayacak. Fakir semtlerde mutlaka kreş yapılacak” dedi.