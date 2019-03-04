Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa ve Adıyaman’da Saadet’i destekliyoruz, HDP’yle işbirliği yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk’te gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ve Adıyaman’da Saadet Partisi’nin adayını destekleyeceklerini söyledi, HDP ile temaslarının olmadığını, işbirliği de yapmadıklarını dile getirdi.

CHP lideri, Türkiye’nin değil siyasetçilerin beka sorunu olduğunu aktararak ekonominin seçimde belirleyici olacağını kaydetti.

İYİ Parti’yle yasal ittifak yaptıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Biz asıl ittifakı sandıkta yapıyoruz. Eğer bir ittifak olacaksa bu ittifakı sandıkta yapacağız” dedi.

'AKP'Lİ VE ÜLKÜCÜ KARDEŞİM GELİP BİZE OY VERECEK'

Kılıçdaroğlu ittifaklar ve oy potansiyeli ile ilgili ise, “İttifakla ilgili yasa çıktı. Millet İttifak ile, Cumhur İttifakı gerçekleşti. Yasal altyapısı vardı. Şimdi siyasal partilerin yenel yönetimlerde ittifakın söz konusu değil. Yasal altyapısı değil. Burada İYİ Parti ile aramızda oturup işbirliği yaptık. Saadet Partisi’yle temasımız var. Biz asıl ittifakı sandıkta yapıyoruz. Eğer bir ittifak olacaksa bu ittifakı sandıkta yapacağız. Yönetim, ekonomi, mutfaktaki yangından, işsizlikten şikayeti olan vatandaşlarla sandıkta ittifak yapacağız. AK Partili kardeşlerim, ülkücü kardeşlerim oy verecek. Sonuçta bizim adaylarımızın lehine her görüşten insanların oy vermesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

CHP lideri, AKP’lilerin ve ülkücülerin de CHP’ye oy vereceğini savundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE 2 PARTİLİ SİSTEME Mİ GİDİYOR?

Gidebilir de. Bu seçim demokrasiden yana olanlarla, demokrasinin karşısında olanların seçimidir. İnsanları terörist ilan edip, kutuplaştırmak yana değiliz. Hal esnafı ne zaman terörist oldu? Mazlumun yanında olan bir siyasi anlayıştayız.

Vatandaşlarımızın huzurdan yana olan adaylardan yana oy vereceklerini düşünüyorum. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerini düşünüyorum.

SAĞLA İŞ BİRLİĞİ

Tabanımız açısından da oturduk konuştuk. Türkiye'nin bu yaşanan krizi, demokrasi açma gibi vatandaşın bir görevi var. Demokrasiden yana olanlar biraraya geldiğine göre, oturduk uzun uzun konuşuldu. Onlardan 2 genel başkan yardımcısı, bizden 2 genel başkan yardımcı konuştuk. Örgütlerin de nabzını tuttuk. Bu işbirliği altını özenle çizeyim. Çıkarsız bir işbirliğidir. Ne bizim açımızdan ne İYİ Parti açısından özel bir çıkar sağlarız olmamıştır. İşbirliği yaptığımız yerlerde Türkiye'yi nasıl baskıcı bir rejimden kurtararız bunu düşünüyoruz.

Çektiğimiz adaylarımız. Hangi gerekçe ile adaylıklarının geri çekildiğini iyi biliyorlar. Demokrasi tarihinde örnek olacak bir işbirliğini gerçekleştirdik. Hemen bir panik havasıyla öbür tarafta (AKP-MHP) işbirliğine gidildi.