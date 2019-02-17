Kılıçdaroğlu: Sandığa giden herkesle ittifak yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu. İttifak eleştirilerine değinen Kılıçdaroğlu, "Bizi zaman zaman eleştiriyorlar şununla ittifak yaptınız, bununla ittifak yaptınız. Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz" dedi.

CHP'nin İzmir adayları, bugün düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, tüm salona, "397 yılla yargılandı ama diz çökmedi" dediği Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu alkışlattı.

CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2200 lira olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gideceksin CHP'li belediye başkanlarına oy vereceksin. Seni 2 bin 20 liraya mahkum eden anlayışa izin vermeyeceksin" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'KOCAOĞLU'NDAN DERS ALACAKSINIZ'

Bağımsız Kentler Konferansı'nda tarımda İzmir Büyükşehir'in yaptığı örnek olarak tüm dünyaya gösterdiler. Şimdi tanzim satış diyorlar, onlar 1970'lerde kaldı. 2019 yılındayız, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kentle kır arasındaki ilişkiyi nasıl yapmak istiyorsanız geleceksiniz Aziz Kocaoğlu'ndan ders alacaksınız. O size bütün ayrıntıları anlatacak. Kırsalla kent arasında sağlıklı bir ilişki kuracaksınız.

Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz. AKP'li kardeşlerim gelecek CHP'ye oy verecek, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Huzur içinde yaşanan kentler inşa edeceğiz. Hiç kimsenin aşıyla, işiyle, ekmeğiyle oynamayacağız.

Türkiye'yi bu sefaletten el birliğiyle kurtaracağız. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Sözüm söz CHP'li belediyelerin olduğu her yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.