Kılıçdaroğlu: Rantı hak edene vereceksin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv'de Serhan Asker'in Siyaset Kültürü programında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu AKP'li belediyeleri eleştirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv'de Serhan Asker'in Siyaset Kültürü programında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

— Yeni Zelanda'da yaşanan olay gerçekten son derece acı. Hepimizin ama hepimizin, sadece İslam dünyasının değil, diğer inançlara sahip insanların da lanetlemesi gereken bir olay. Herkes kendi ibadetini bir şekilde yapar.

— Duyduğumuzda önce şok olduk, nasıl olur böyle bir şey, diye. Hayatın bize öğrettiği, tarihin bize öğrettiği dersler var. İnanç üzerinden, kimlik üzerinden siyaset topluma büyük acılar vermiştir. Dolayısıyla artık siyaseti bu alanlardan dışarı çıkarmak lazım. Toplum olarak hep birlikte ölenlere Allah'tan rahmet dileyeceğiz, yaralılara acil şifalar dileyeceğiz.

"RANTI HAK EDENE VERECEKSİN"

AKP belediyeleri şikayet etti: Başkana ulaşamıyoruz, hizmetler sıradanlaştı, rant var

-Onlar gökdelenleri dikiyorlar. Bu ilçede insanlar yok mu? Canları yok mu? Bizim milliyetçilik anlayışımızla onların anlayışı çok farklı. Tabii ki bir yerde rant olacaktır. İnsanın olduğu her yerde rant olacaktır. Ama rantı hak edene vereceksin. Gelip baksınlar Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nasıl oldu? Hani bu insanlara ev verilecekti, hani kentsel dönüşüm vardı? Siz iradeyi rantçıya teslim ederseniz, kenti iyi yönetemezsiniz.