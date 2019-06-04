Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey’in rakibi Binali Bey değil YSK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YSK’nin aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini itiraf ettiğini belirterek ‘Ekrem Bey'in rakibi de artık Binali Bey değil, Yüksek Seçim Kurulu’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı son kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini itiraf ettiğini belirterek “Bir itiraf kararı bu. Ekrem Bey'in rakibi de artık Binali Bey değil, Yüksek Seçim Kurulu" dedi.

Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, YSK kararının sorulması üzerine şunları söyledi:

”Yüksek Seçim Kurulu, aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Daha önce de benzer pek çok şeyler söylendi. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bu karar, bir önceki kararın iptal kararının doğru olmadığını bir anlamda ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor. Ekrem Bey'in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey'in rakibi Yüksek Seçim Kurulu. İstanbullular inşallah bir haksızlığı giderirler, verdikleri oylarla Yüksek Seçim Kurulu'nun artık hiçbir gerekçe üretemeyeceği bir çoğunluğa ulaşır ve dolayısıyla Ekrem Başkan yeniden, seçilen başkan yeniden ikinci kez yenilenen seçimlerde gelir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur.”

Bir gazetecinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İstanbul'u Konstantinapol olarak görenler var'" açıklamasını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Kim görüyor, sormak isterim, kim görüyor. Eğer isim varsa açıklasınlar. Birisi böyle görüyorsa açıklasınlar. Devletin en tepesindeki koltuğa oturan kişi halkı yanıltmamalı. Halka yalan söylememeli. İstanbul 1453'ten bu yana İstanbul'dur. İstanbul için iki ismi asla unutamayız. Birisi Fatih Sultan Mehmet'tir, ikincisi işgal altındaki İstanbul'u kurtaran Gazi Mustafa Kemal'dir. Her dönemde İstanbul'un adı İstanbul'dur. Halkın kafasını karıştırmaya kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Eğer birisi söylemişse onun söylediği dili kullanmışsa çıksın söylesin sen bunu niye söyledin diye. Kendisi ifade ediyor onun dışında kimsenin ifade ettiği yok" diye konuştu.