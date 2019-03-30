Kılıçdaroğlu: Benim asılmamla sorunlar çözülecekse buyrun asın dedim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hayatında bu kadar 'bel altı vurulan bir seçime' ilk kez girdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ‘İdam sehpaları kurdular benim için. Benim asılmam ile sorunlar çözülecekse buyurun asın dedim’ diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de üretici birlikleri ve muhtarlarla düzenlenen buluşma etkinliğinde yaptığı konuşmasında "Hayatımda bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez giriyorum" dedi.

İYİP ile işbirlikleri olduğunu, Saadet Partisi ile dirsek temaslarının olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu “Yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde adaylar projelerini anlatır. Şimdi iftira üzerinden hareket ediyorlar” dedi.

Kılıçdaroğlu "İdam sehpaları kurdular benim için. Dedim benim asılmam ile sorunlar çözülecekse buyurun asın dedim. Şimdi gittiler sayın Meral Akşener'i hapisle tehdit ediyorlar. Beka sorunu var diyorlar, ne alakası var. Muhtar seçeceğiz, belediye başkanı seçeceğiz.Türkiye'de bir beka sorunu varsa sizin yüzünüzden var. 17 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Türkiye'yi bir beka sorunu ile karşı karşıya getirdiyseniz o koltukları bırakın” diye konuştu.

