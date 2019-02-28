Kılıçdaroğlu Batman’da cami sözü verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Batman’ın Sason ilçesinde yaptığı konuşmada ‘Meydanı da camiyi de biz yapacağız’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Batman’ın Sason ilçesinde halka yaptığı konuşmada “Belediye başkanını seçeceksiniz, meydanı da camiyi de biz yapacağız” dedi.

Aynı zamanda CHP’nin adayı olan Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar'ın konuşmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Başkanımız az önce bir meydan ve daha büyük bir cami yapmak istediğini söyledi. Benim size sözüm. Ama Kılıçdaroğlu sözü, siyasetçilerin sözü değil. Belediye başkanını seçeceksiniz, meydanı da camiyi de biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu “Dışarıdan tütün ithal ediyorlar, canlı hayvan ithal ediyorlar, o kuyruklara varlık kuyruğu dediler. Allah’tan korkmuyorlar. Allah’tan korksalar memleket bu hale gelir miydi. Eğer bu ülkede binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa vebali bunların boynuna” diye konuştu.

İşsizliğin temel sorunlardan biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Batman için işsizliğin başkenti diyorlar. Diyarbakır’da 587 kişi alınacak bir kuyruk var sonu görülmüyor. Ne olacak bunun sonu, efendim dış güçler yaptı şu yaptı bu yaptı. İyi de bu ülkeyi 17 yıldır dış güçler mi yönetiyor? Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşatıyorlar bize” dedi.

Partisinin Konak, Büyükçekmece ve Çankaya belediye başkan adaylarıyla birlikte Batman'a giden Kılıçdaroğlu sözlerine “Üç belediye başkanı ile geldim. Size söz verdim ya onlarla beraber geleceğiz Allah’ın izniyle o camiyi de o mahalleyi de açacağız” diye devam etti.

CHP lideri “Size hizmet etmek hakka hizmet etmektir. Saray’da oturmakla itibar artmıyor. Öyle olsaydı memleketin itibarı çok daha yüksek olurdu. Sizler için çalışacağız mücadele edeceğiz” dedi.