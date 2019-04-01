Kılıçdaroğlu: Adım gibi eminim İstanbul'u kazanacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Adım gibi eminim İstanbul'u da kazanacağız' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da açıklama yaptı.

Mansur Yavaş'ın ardından bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu "İstanbul'a da bahar gelecek. Oraya da bahar gelecek" dedi. CHP lideri şunları kaydetti:

"Adım adım takip ediyoruz. MYK üyelerinin tamamını gönderdik. İstanbul'daki örgütüme seslendim. 48 saat uyumak yok. Sandıklarda bekleyeceğiz. İstanbul'a da baharı getireceğiz. Ekrem başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız.

Dolayısıyla Ankara'dan İstanbul'a selam gönderelim. Başarı dileklerimizi, dualarımızı gönderelim. Adım gibi eminim orayı da kazacağız. Destan yazacağız."

Kılıçdaroğlu "Türkiye kazandı. Ankara kazandı. Zafer demokrasinin zaferidir. Zafer halkın zaferidir, kardeşliğe susamışların zaferidir. O nedenle biz bu zaferi halkın zaferi olarak kabul ediyoruz" dedi.