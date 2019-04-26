KHK-ihraç saldırısı Dersim’de devam ediyor: Valilik mazbatalara itiraz etti

Tunceli Valiliği, Dersim'de seçilen dört belediye meclis üyesi ve iki köy muhtarının KHK ile ihraç edilmiş kişiler olduğu gerekçesiyle mazbatalarının geçerliliği hakkında YSK'ye itirazda bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde seçilen ve aralarında Türkiye Komünist Partisi Belediye Meclis Üyesi Candan Badem’in de bulunduğu dört belediye meclis üyesinin mazbatalarının geçerliliği hakkında Tunceli Valiliği’nin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına itirazda bulunduğu ortaya çıktı.

Karar bugün Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belediye meclis üyelerine tebliğ edilirken yedi iş günü içerisinde savunmaların alınacağı belirtildi.

Karar Tunceli Valiliği'nin 16 Nisan tarihli başvurusu üzerine alındı.

Valilik itiraz başvurusunda, Tunceli Belediye Meclis Üyeleri seçilen Hıdır Demir, Özcan Ateş, Candan Badem ve Metin Kılıç ile iki köy muhtarının KHK'lerle kamu görevinden ihraç edildiğinin tespit edildiğini belirterek verilen mazbataların geçerli olup olmadığı, verilmiş olan mazbatalarla ilgili olarak kim ya da hangi kurum tarafından işlem tesis edileceği konusunda görüşün bildirilmesini istedi.

Kurul tarafından belediye meclis üyelerine gönderilen yazıda kararın üç ay içinde verilmesinin gerektiği bildirilerek 7 gün içinde savunmanın yazılı ya da sözlü olarak sunulması istendi.