Kartal ve Kadıköy'de seçimlerde usulsüzlük soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da usulsüz veri girişi ve Kadıköy'de sandık sayımında usulsüzlük iddiasıyla yapılan suç duyuruları üzerine soruşturma açtı.

İstanbul Kadıköy'de AKP ilçe yönetim kurulu üyesi bir kişi, sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyuruları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "görevi kötüye kullanma" suçlaması ve "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 164. maddesi" uyarınca soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarından sandık görevlileri ile veri girişi yapan kişilerin kimlik bilgileri ve sandık oy sayım tutanaklarının istendiği öğrenildi.