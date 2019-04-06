Kars'ta seçimlerin iptalini isteyen MHP'ye ret

MHP'nin seçimin iptali için Kars İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusu reddedildi. Kars'ta MHP'nin itirazları sonucu iki kez yapılan yeniden sayımın sonucunda HDP oyunu artırmıştı.

MHP'nin Kars'ta seçimin iptali için İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.

Oyların iki kez yeniden sayıldığı Kars'ta HDP oylarını artırarak birinciliği korumuş, MHP'ninse oyları düşmüştü.

MHP'nin seçimin iptali için yaptığı başvurunun gerekçesinde “Cezaevinde hükümlü olan seçmen olmayan vatandaşlara oy kullandırılmıştır. Askeri er ve erbaşa oy kullandırılmıştır” denilmişti.

Başvurusu reddedilen MHP'nin bu kez YSK'ye başvurması bekleniyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "MHP tarafından il seçime yapılan itiraz da reddedildi ve 3. kez kazandık. YSK'ya da itiraz ederlerse Rabia (dördüncü) yapacağız" yorumunu yaptı.