Kamu binalarından sonra büyük şirketlerin binaları da AKP rengine büründü: Devlet patron el ele, seçime!

Üniversite, lise, cami ve kamu hizmet binalarında seçim propagandası yapan AKP, şimdi de İstanbul'da büyük holding ve tekellerin binalarına da pankart asmaya başladı.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 18 Mart 2019 14:18

AKP, tüm kamu olanaklarının yanı sıra üniversite, lise, cami gibi mekanları da seçim propagandasında kullanıoyor. Devlet dairelerinin, hastanelerin, okulların duvarlarına asılan AKP pankartları tepki çekerken, şimdi de İstanbul'da büyük şirket ve holdinglerin binalarına Binali Yıldırım pankartları asılmaya başlandı.

Novartis adlı ilaç tekelinin Kavacık'taki binasına asılan devasa Binali Yıldırım pankartı, bu uygulamanı örneklerinden biri oldu. 

Novartis binasındaki Binali Yıldırım pankartı sosyal medyada paylaşıldı. 

DEVLET HASTANELERİNE DE ASILMIŞTI

Geçen hafta Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi boydan boya Binali Yıldırım pankartı ile kaplanmış, CHP'in şikayeti üzerine pankart indirilmişti. 