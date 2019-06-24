Kadir Topbaş’tan İmamoğlu’na tebrik

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 31 Mart’taki seçimin iptalinin ardından dünkü seçimi de kazanarak İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

Topbaş Twitter hesabından “İmparatorluklar şehri güzel İstanbulumuzun İBB Başkanlığına seçilen Sn. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, Farklılıkları zenginlik görerek, herkese eşit mesafede hizmet anlayışı ile görev yapmasını temenni ediyorum” açıklaması yaptı.

1 Nisan 2004 ile 22 Eylül 2017 tarihleri arasında İBB Başkanı olan AKP’li Topbaş, Erdoğan’ın talebi üzerine istifa etmişti.

