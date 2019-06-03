İYİP adayı: AKP 'küskün seçmen'e ödeme yaparak kazandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimi kazanan İYİP adayı Necati Alsancak, dün yenilenen seçimlerde kazanan AKP'nin belediye imkanlarını seçim yatırımı için kullandığını, esnafa ödenmesi gereken paralardan AKP'ye yakın ve 'küskün seçmen'e ödeme yapıldığını söyledi.

Kırıkkale Keskin ilçesinde İYİP'in belediye başkan adayı Necati Alsancak, ilçedeki AKP adayı Dede Yıldırım’ın yenilenen seçimleri kazanması için, "küskün seçmen"e ödeme yapıldığını söyledi.

Kırıkkale Keskin’de 31 Mart yerel seçimini İYİP'in adayı Necati Alsancak, AKP adayı Dede Yıldırım karşısında altı oy farkla kazanmış, böylelikle Keskin Belediyesi AKP’den İYİ Parti’ye geçmişti. Ancak AKP’nin YSK’ye yaptığı olağanüstü itiraz sonucu Keskin’de seçim iptal edilmişti. Seçimlerin 2 Haziran’da tekrar edilmesine karar veren YSK, gerekçe olarak ise kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasını belirtmişti.

Dün ilçede yenilenen seçimleri ise AKP kazandı.

'BELEDİYE İMKANLARI AKP'YE ÖZEL KULLANILDI'

AKP’nin tekrar edilen seçimi kazanmak için her türlü seferberliği yaptığını söyleyen Alsancak, "Son gece bütün mahallere çıkarma yaptılar. Belediye meclisinde yapılacak bir seçimle, seçime kadar geçecek sürede belediye başkan vekilliği yapacak kişinin belirlenmesi gerekirken, Keskin Belediyesi’ne AKP’den aday adayı olmuş bir Vali Yardımcısı atandı. Atanan başkan belediye imkânlarını seçim yatırımı için AKP’ye özel kullandı. Bazı mahallelere özel asfalt yapıldı. Esnafa ödenmesi gereken paralardan, AKP’ye yakın ve AKP’ye küskün olanlara ödeme yapıldı. Alacaklı olan esnafa parası ödenince bir değişme olmuş olabilir. AKP’ye değil, Cumhurbaşkanına oy istiyoruz diye propaganda da yaptılar. Biz burada sadece AKP adayına karşı değil, iktidara, iktidarın kullandığı devlet imkânlarına karşı da bir seçim yarışı geçirdik. Sonuç böyle oldu. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.