İyi Parti'den Zeybekçi'nin adaylığına itiraz

İyi Parti, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi’nin 'Cumhurbaşkanlığı ekonomi politikaları kurulu başkanvekili' görevinden yasal süre içinde istifa etmediğini öne sürerek adaylığına itiraz etti.

İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AKP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi’nin, "Cumhurbaşkanlığı ekonomi politikaları kurulu başkanvekili" görevinden yasal süre içinde istifa etmediğini öne sürerek, adaylığının kabul edilmemesi için İzmir İl Seçim Kurulu’na başvurdu.

Kırkpınar, İl Seçim Kurulu’na bugün verdiği dilekçesinde Zeybekçi'nin kamu görevlisi statüsünde yer aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı kadroları içinde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar 1 No’lu KHK ile tanımlanmış, görev ve yetkileri 4’üncü kısımda, madde 22’de belirlenmiştir. En az üç üyeden oluşan bu kurullar, Cumhurbaşkanı’nca atanır ve kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir. Bu kurulların kamu görevi yapmakta olduğu ve bu kurullara atanan kişilerin de kamu görevlisi statüsünde olduğu bilinmektedir."

Zeybekçi'nin bu kapsamda 31 Mart seçimleri için geçerli olan "Kamu görevlilerinin en geç 1 Aralık 2018 tarihine kadar istifa etme zorunluluğuna" uymadığını öne süren Kırkpınar, adaylık başvurusuna yasal süre içerisinde ederek adaylık başvurusunun reddedilmesi talep etti.