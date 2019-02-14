İyi Parti'den geri adım: İdris Naim Şahin aday değil

İyi Parti'den yapılan açıklama ile eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin’in Ordu'dan büyükşehir belediye başkan adayı gösterilmeyeceği duyuruldu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin’in Ordu’dan büyükşehir belediye başkan adaylığı tekliflerine başlangıçta olumlu yaklaştığını belirterek, “Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı” ifadelerini kullandı.

İdris Naim Şahin ile görüşmelerde bulunduklarını belirten Dervişoğlu, yazılı açıklamasında, " İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibarıyla olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdris Naim Şahin'in Ordu adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine "Evet-hayır diyemem. Sayın Şahin'in nasıl bir tutum alacağını hep beraber göreceğiz. Davet ettik yani” açıklamasında bulundu.

Akşener, Şahin’in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için, “İdris Bey İyi Parti’den aday olmak istiyor ama CHP’nin desteği şartı var” ifadelerini kullanmıştı.

CHP ise gelen yoğun tepkiler sonrası Ordu'da kendi adayını çıkarma kararı almıştı.

İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde halka gaz bombası yağdırılması ve bir yurttaşa "Nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at, oyna da göreyim" sözleri ile tepki çekmişti.