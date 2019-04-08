İyi Parti'de olağanüstü kurultay çağrısı

İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Özcan Pehlivanoğlu, seçimlerin tek kaybedeninin İYİP olduğunu belirterek Meral Akşener'i Olağanüstü Büyük Kurultayı toplamaya çağırdı.

İyi Parti (İYİP) Kurucular Kurulu üyesi Özcan Pehlivanoğlu, partisinin genel başkanı Meral Akşener'i Olağanüstü Büyük Kurultay'ı toplamaya çağırdı.

Kişisel internet sitesinden yazılı açıklama yapan Pehlivanoğlu, "Kanaatimce bu seçimlerin tek bir kaybedeni vardır ve o da İyi Partidir. Her ne kadar seçim sonuçları topluma bir başarı hikayesi olarak anlatılsa da biz İyi Partililer açısından durum budur" dedi.

Son iki seçimde İYİP'in başarısız olduğunu kaydeden Pehlivanoğlu, "yerel seçimlerde İyi Parti adına ittifaka dair yürütülen müzakereler, aday belirlemeler ve buna binaen yerel yönetimlerde alınan sonuç, son derece başarısızdır" ifadesini kullandı.

İYİP Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Musavvat Dervişoğlu'nu istifaya davet eden Pehlivanoğlu, Meral Akşener'i de Olağanüstü Büyük Kurultayı toplamaya çağırdı.

Pehlivanoğlu "Toplanacak 'Olağanüstü Büyük Kurultay'ın; partimizin özeleştiri yapmasına, yeniden bir kadro hareketine dönüşmesine ve kurumsallaşmasına katkı vereceği düşüncesindeyim. Partililerimizin de, böyle bir beklenti içinde olduğunu görmekteyim" dedi.