İtirazdan sonuç alamayan MHP Iğdır seçiminin iptali için başvurdu

Iğdır'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden MHP, İl Seçim Kurulu'na başvurarak seçimin iptalini istedi.

Iğdır'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden MHP, İl Seçim Kurulu'na başvurarak seçimin iptalini istedi.

Iğdır'da, 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin adayı Yaşar Akkuş, geçerli oyların yüzde 50,10'unu alarak belediye başkanlığına seçildi. Oyların yüzde 46,65'ini alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, usulsüzlük olduğunu iddia edip sonuca itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun kararıyla yeniden sayılan oylar seçim sonucunu değiştirmedi.

Başkan adayı İsa Yaşar Tezel bu defa İl Seçim Kurulu'na giderek seçimin iptali yönünde başvuru yaptı.