İstanbul'da yeniden sayımda son durum

CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'da yeniden sayımda son duruma ilişkin açıklama yaptı.

CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat İstanbul'da ilçelerde devam eden yeniden sayımla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

KARTAL'DA SAYIMA ARA VERİLDİ

Karabat "Kartal'da AKP'nin itirazları üzerine tekrar sayımına karar verilen 33 sandıkta CHP'nin oylarında 8 artış olurken AKP oylarında bir değişim yaşanmadı. Kartal'da 19:00 itibariyle yarın saat 9.30'a kadar sayıma ara verildi" dedi.

FATİH VE ESENLER

Karabat "Fatih'te yeniden sayılmasına karar verilen 50 sandıkta AKP'ye 11, CHP'ye 2 oy eklendi. Esenler’de 1. Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına yapılan itirazı reddederken 2. Seçim Kurulu ise yeniden sayıma karar verdi. Oylar yeniden sayılacak!" açıklaması yaptı.

Karabat yaklaşık bir saat önce yaptığı paylaşımda ise Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 20 bin 500 olduğunu açıkladı.

Karabat "An itibariyle YSK'nin güncel #İstanbul seçim sonuçları. Ekrem İmamoğlu: 4.170.939 (% 48.80) Binali Yıldırım: 4.150.899 (% 48.56)" dedi.

ÜMRANİYE

Karabat'ın verdiği bilgilere göre, Ümraniye'de sayılan toplam sandık sayısı 747. Bu sandıklarda iptal oylar sayıldı. Toplam sandık sayısı 1424. Toplam iptal edilen oy 12366. AKP’ye ilave 203 oy giderken, CHP’ye ilave 51 geldi.

BEYKOZ

Beykoz'da tekrar sayılan 100 sandıkta CHP'ye ilave 6 oy çıkarken AKP'ye 5 oy çıktı.

BAĞCILAR

Bağcılar'da tekrar sayılan 30 sandıkta AKP'ye ilave 6 oy çıktı.

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa'da tekrar sayılmasına karar verilen sandıklardan 34'ü sayıldı. Sayım sonucu AKP'nin 11, CHP'nin 4 oyu arttı.

SARIYER

Sarıyer'de tekrar sayılan 35 sandıkta AKP'nin 4, CHP'nin 2 oyu arttı.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir'de AKP'nin itirazı üzerine sayılan 95 sandıkta AKP oyları 10 adet artarken, CHP oyları 8 arttı...