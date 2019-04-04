İstanbul'da yeniden oy sayımına CHP'den ilk tepki

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararına CHP'den ilk tepki geldi.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararına CHP'den ilk tepki geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. 15 ilçede tekrar sayım olacak. Sayılan 24 ilçede büyük bir değişim olmadı. Yaklaşık 20 bin öndeyiz. Kimse merak etmesin sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız.

Yeniden sayımına karar verilen 15 ilçede oy torbalarından gözümüzü hiç ayırmadık. Sayım bitene kadar da ayırmayacağız. Daha önce sayılan bazı ilçelerde AKP nin oyu artarken bazılarında ise CHP nin oyu arttı."

CHP'li Barış Yarkadaş, saat 21:00 itibariyle YSK sitesindeki durumu paylaştı. İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki farkın 19.540 olduğunu söyleyen Yarkadaş “AKP, bu gerçeği değiştiremeyeceğini gördü. Şimdi ise İstanbul seçimlerini tekrar yaptırma formülünü arıyorlar...” ifadesini kullandı.