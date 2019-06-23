İstanbul'da ikinci seçim: Sandıklardan usulsüzlük haberleri

İstanbul’da ikinci kez yapılan İBB Başkanlığı seçimlerinde sandıklar kapatılırken usulsüzlük haberleri de gelmeye devam ediyor. Bazı okullar ‘güvenlik gerekçesiyle’ boşaltılırken, AKP'li müşahitlerin daha oy verme işlemi sürerken sandık kurullarına oyların yeniden sayılması için tutanak imzalatmaya çalıştığı belirtiliyor.

İstanbul’da 31 Mart seçimlerinin iptaliyle bugün tekrarlanan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, sandıkların kapanmasına yakın bazı okulların da “güvenlik gerekçesi” ile boşaltıldığı bildiriliyor. - Sandıkların kapatılmasına 15 dakika kala Bağcılar’daki Aşık Veysel Okulu’nun boşaltıldığı, okul önüne polisin geldiği bildirildi. Okulda sandık görevlileri dışındaki kişilerin okul binasını ve bahçesini boşaltması için anons yapıldığı öğrenildi. - Beyoğlu’nda ise Cihangir Münir Özkul İlkokulu’nda 1025 numaralı sandıkta AKP'den iki sandık görevlisinin bulunduğu tespit edildiği, uyarılara rağmen bu hukuksuz uygulamanın sürdürüldüğü bildirildi. - Fatih’teki Balat Şehit Fikret Okulu’nda bir kişi okuma-yazma bilmeyen yakınıyla birlikte kabine girmek istedi. Sandık kurulunun müdahalesinin ardından bu kişinin yanına gelen AKP’lilerle birlikte arbede çıkardığı bildirildi. - Şişli’de Mustafa Sarıgül İlkokulu'nda AKP’liler ile CHP’liler arasında arbede yaşandığı AKP'li grubun, CHP'lilere "vatan hainleri" diyerek saldırdığı öğrenildi. - Esenyurt’ta bir okulda AKP’li müşahitlerin, henüz oy verme işlemleri sürerken sandık kurulu üyelerine AKP aleyhine hata ve oy kaydırma yapıldığına dair tutanak imzalatmaya çalıştığı belirtildi. - Benzer bir olay da Beykoz’da yaşandı. Beykoz’da Şehit Er Ersin Güner İlköğretim Okulu'nda AKP’li müşahitlerin oy sayım işlemi devam ederken sandık kurulu üyelerine oyların yeniden sayımı için hazırlanan tutanakları imzalatmaya çalıştığı öğrenildi.