İstanbul’da geçersiz oyların sayımında son durum

İstanbul’da AKP’nin itirazı üzerine geçersiz oyların sayımı sürüyor. CHP’li Muharrem Erkek bu sabah itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun 17 bin 999 oy önde olduğunu açıkladı.

AKP’nin İstanbul’da seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oyların sayımı sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek 6 Nisan sabahı itibariyle son oy farkını açıkladı.

Fox Çalar Saat Hafta Sonu programında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan Erkek, Ekrem İmamoğlu’nun 6 Nisan sabah saatleri itibariyle Binali Yıldırım’dan 17 bin 999 oy önde olduğunu belirtti.

Erkek “Şu anda aradaki fark 17 bin 999. 31 bin 186 sandıktan 13 bin 968’inin sayımı tamamlandı. Yüzde 45’i tamamlandı yani. Fark sonucun yüzde 10’unu etkilemiyor. Sonucun değişme ihtimali yok” dedi.

Erkek “Seçim günü çeteleler tutulur, ıslak imzalı tutanaklar sandığın tapusudur. YSK’nın ‘sandık başında itirazınız yoksa geçersizleri sayamam’ kararı var. Bu seçimde fiili hukuksuzluğa teslim oldular. Hukuk güvenliği yoksa seçim güvenliği yok, diyoruz. Halkın verdiği mazbatayı hiçbir güç geri alamaz” ifadelerini kullandı.

'AKP BAŞAKŞEHİR'DE UMDUĞUNU BULAMADI'

Öte yandan CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat gece saatlerinde Twitter’dan paylaştığı mesajda İstanbul’da geçersiz oyların yarı yakınının sayıldığını ve AKP’nin nispeten güçlü olduğu yerlerde sayımın bittiğini yazdı. Özgür Karabat sabah paylaştığı mesajda ise AKP’nin kalesi gibi gördüğü Başakşehir’de umduğunu bulamadığını, 779 sandıktan 622’sinde tekrar sayım yapıldığını ve sayım sonucunda AKP’ye 132, CHP’ye 91 oy eklendiğini bildirdi.