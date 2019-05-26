İstanbul'da CHP'nin seçim araçlarına bıçaklı saldırı

İstanbul’da CHP seçim aracının lastiklerini bıçakla kesen bir kişi yakalandı. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin daha önce de CHP seçim standına zarar verdiği öğrenildi.

İstanbul'da Üsküdar'da CHP'nin iki seçim aracının lastiklerine kesici alet ile 17.30 sıralarında zarar verildi. Lastikleri bıçakla kesen bir kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, olayı S.S.K'nin (34) gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, olayda kullandığı kesici alet ile yakalandı.

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelinin dün de aynı ilçede bulunan CHP seçim standına zarar verilmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.