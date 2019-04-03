İstanbul'da 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor

İstanbul'da AKP'nin itirazları üzerine tüm oyların yeniden sayımının yapıldığı ilçe sayısı 3'e çıktı. 15 ilçedeyse geçersiz oylar yeniden sayılıyor.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından AKP'nin itirazları üzerine İstanbul'da tüm oyların yeniden sayıldığı ilçe sayısı 3'e çıktı. 15 ilçedeyse geçersiz oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından 3 ilçede oyların tamamı yeniden sayılırken, 15 ilçede geçersiz oylar yeniden saylıyor.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesi'nde de tüm oylar yeniden sayılıyor.