İstanbul Valiliği: 'Her şey çok güzel olacak' neden yasaklansın?

Kadıköy'de bir yürüyüş sırasında polisin 'yasaklandı' diyerek indirdiği 'Her şey çok güzel olacak' pankartı için Süleyman Soylu 'yasaklamadık, valiliğin inisiyatifi' demişti. Yasağı İstanbul Valiliği'ne sorduk. Yazı İşleri Müdürlüğü'nden bir yetkili, kendilerine yasaklama için bir yazı gelmediğini söylerken sorumuza 'neden yasaklansın' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul seçimlerinin hukuksuz iptalinin ardından, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya sloganı haline geldi. İptal kararını protesto için yapılan sokak yürüyüşlerinde de kullanıldı. 'Her şey çok güzel olacak' sloganı son olarak Kadıköy’deki Soma Katliamı anmasında bir pankarta yazıldı. Pankart, polis tarafından indirildi ve yasaklandığı söylendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her şey çok güzel olacak" pankartına yasak iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada, kendilerinin bir yasaklama kararı olmadığını, inisiyatifin valilikte olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz İstanbul Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü'nden bir yetkili kendilerine yasaklamayla ilgili bir yazı gelmediğini söyledi ve sorumuza ''Neden yasaklansın'' diyerek tepki gösterdi.