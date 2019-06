İstanbul seçim derdinde, ankorlar moderasyon

Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu'nun bir canlı yayında tartışmaları fikri, önce "bir sorayım" dediği söylenen Yıldırım'ın olumlu sinyaller vermeye başlamasıyla birlikte seçim gündemini belirler hale geldi. Derken Binali Yıldırım'ın açık olumlu yanıtı haberlere düştü.

ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ANLAMLI VE ÇOK DEĞERLİ: BEN KENDİM UĞUR DÜNDAR

Binali Yıldırım, İmamoğlu ile tartışma programına çıkmaya hazır olduğunu ilan ederken, programın yönetimi konusunda kendi tercihinin Uğur Dündar olacağını da söylemişti.

Uğur Dündar'ın konuyla ilgili teşekkür mesajı şöyle oldu:

Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B. Yıldırım ve Sn. E. İmamoğlu'nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur. Halkımızın yıllardır Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum.

Altını çizmekte fayda var, Uğur Dündar son derece anlamlı ve değerli bulduğu şeyi şöyle ifade ediyor: Halkımızın yıllardır Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin her iki aday tarafından paylaşılıyor olması.

Uğur Dündar'ın programı yönetecek isim olarak ortaya atılmasının ardından, önce Binali Yıldırım'ın Dündar tercihi tartışılmaya başlandı. Medyadaki pek çok kalem, bunun nedenleri üzerinde dururken bir yandan da başka isimler de ortaya atılıyordu.

Dündar'ın, moderatörlüğü üzerinden "her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını" gördüğü için tartışmanın yönetimini üstlenmeyeceğini açıklamasıyla birlikte medyada ilginç gelişmeler oldu.

FATİH ALTAYLI DA BEN BURADAYIM DEDİ

Böyle bir tartışma programı için ilk çağrıyı yapan Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Dündar'ın çekilmesiyle birlikte tekrar öne çıkan aday oldu.

Elbette başka adayların belirmesi ve birbirlerine sataşmalarıyla birlikte.

Fatih Altaylı, "işin" Didem Arslan'ın hakkı olduğunu ama kendisi düşünülürse gayet iyi yöneteceğini yazdı.

AHMET HAKAN - DİDEM ARSLAN YILMAZ KAPIŞMASI

Ahmet Hakan, Didem Arslan Yılmaz için şu satırları yazdı:

Didem Arslan Yılmaz şöyle cevap verdi:

Bununla da yetinmedi ve Ahmet Hakan'a eski kirli çamaşırları hatırlattı:

CÜNEYT ÖZDEMİR OLMADAN OLUR MU?

Bu sırada Cüneyt Özdemir'in başlattığı twitter kampanyası geldi:

Sonunda İsmail Küçükkaya adı kesinleştiğinde Özdemir şöyle bir soğukkanlı tebrik mesajı yayımladı.

Adam (seçim yayınını yönetmeyi) kazandı!

İşin şakası bir yana @KucukkayaIsmail 'ya tebrikler ve başarılar dilerim. Umarım güzel bir yayın olur. Ben de https://t.co/vD9bjGfvaq kanalından canlı yayınlayıp an be an yorumlayacağım. Her şey demokratik ve çok sesli bir Türkiye için..

— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) June 10, 2019