İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na yeni isim

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal’ın perşembe günü emekliye ayrılma talebinin ardından yerine İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs’ta emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığına sundu.

Hakim Gürdal’ın emeklilik dilekçesini vermesinin ardından yerine İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı oldu. Hakim Öner daha önce ilçe seçim kurulu başkanlığı yapmıştı.

Müberra Gürdal'ın başkanlığındaki İstanbul İl Seçim Kurulu 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 7 ilçede başlayan geçersiz oyların sayımını CHP'nin talebi üzerine durdurmuş, Yüksek Seçim Kurulu da gece yarısı toplanarak İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırmıştı.