İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken paylaşım: Oh olsun...

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halkla ilişkiler bölümünün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

31 Mart seçimleriyle birlikte CHP'nin kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ilginç bir paylaşım yapıldı. İBB'nin Twitter ve Facebook hesabından yapılan paylaşımda Füsun Önal'ın "Oh olsun" parçasının sözlerine yer verildi. İBB'nin paylaşımı şöyle: İBB Halkla İlişkiler adlı hesaptan yapılan paylaşım daha sonra silindi. BEYAZ MASA DA CHP'Lİ BELEDİYELERE CEVAP VERDİ İBB Beyaz Masa hesabı da sosyal medyada CHP'li belediyelere cevap verdi. Beyaz Masa hesabından şu paylaşım yapıldı: Sayın Maltepe, Beklerseniz çay soğuyacak, bize yıldırım hızıyla yetişin. Metromuz ile 40 dakika uzaktayız. Üsküdar Belediyesi'de Maltepe Belediyesi’ne ‘Yıldırım’ göndermeli ilginç cevap verdi.