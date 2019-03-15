İstanbul Büyükşehir adayı Zehra Güner: TKP sadece oy istemiyor, mücadele çağrısı yapıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu dün Tele1’de Elçin Derya Demir’in programına konuk oldu. Seçim sürecini değerlendiren Karaoğlu İstanbul’un durumunu, neler yapılması gerektiğini ve komünistlerin kent yönetimine yaklaşımını anlattı.

TKP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, Tele1’de Elçin Derya Demir’in programına katıldı.

Yerel yönetimlerde TKP’lilerin benimsediği ilkeleri anlatan Karaoğlu, herkesi TKP’ye oy vermeye, birlikte mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

TKP’nin İstanbul’da örgütlü bir çalışma yaptığını anlatan Karaoğlu, “Biz diğer partiler gibi aday çalışması yapmıyoruz. Elbetteki adaylarımız var. Ben Büyükşehir Belediyesi Başkan adayıyım. Benim dışımda 18 ilçede adayımız var. İstanbul’un tüm ilçelerinde il ve ilçe belediye meclis üyeleri adaylarımız var. Halkın olumlu tepkisini aldık. Halk sahiplendi. Bu çok güzel. Daha seçim bitmeden bir sürü dost ve yoldaş edindik” ifadelerini kullandı.

Programı izlemek için: