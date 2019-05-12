İptale gerekçe gösterilen sandık görevlileri: YSK zoruyla göreve gittik

İstanbul seçimlerinde sandık başında olmaları YSK’da iptal gerekçesi yapılan sandık kurulu üyeleri ile yapılan bir mülakat, 'kendi istekleri dışında' görevlendirildiklerini ve önceki seçimlerde de aynı hizmeti yaptıklarını gösterdi.

"Kamu görevlisi olmayan" kişilerin sandık kurullarında görevlendirildiği gerekçesiyle yenilenecek olan 31 Mart İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde tartışmalara yol açan sandık kurulu üyeleri, "kendi istekleri dışında" görevlendirildiklerini ve önceki seçimlerde de aynı hizmeti yaptıklarını söyledi. BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici 'nin haberine göre seçim tekrarına gerekçe olan bazı sandık görevlileri şu şekilde konuştu: Bir özel banka çalışanı sandık görevlisi: YSK’dan bankaya yaklaşık 90 kişilik liste gönderildiğini, bu kişilerin bu görevi yapmaması durumunda cezai yaptırımının olacağı cevabı verildi. ‘Ben üçüncü, dördüncü kez gidiyorum’ diyen arkadaşlarım da vardı. Seçim günü çok sorunsuz geçti. Hiçbir aksaklık yaşanmadı.

Sarıyer’de özel okulda öğretmen: İptal ettirmek istedim ama son dakika görev verdikleri için iptal ettiremedim. Daha önceki seçimlerde görev almamıştım, hatta özellikle almak da istememiştim. Ama bu sene mecbur kaldıkları için, kimse de olmadığı için görevlendirmişler. İptal için Büyükdere’deki ilçe seçim kurulunun yerini aradım. “Belgenizi almanız gerekiyor, iptal ettiremiyoruz, hatta cezası var” dediler. Benim görev yaptığım sandıkta belediyelerde partiler berabereydi, belediye meclis üyeliklerinde yüksek oy alan ise AK Parti’ydi.

Bir sivil toplum kuruluşu gönüllüsü: Ben 16 Nisan referandumunda ve 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gönüllü oldum. Hemen hemen 10 seçimde gönüllü oldum. Bu sefer de ilçe seçim kuruluna gittim ve başkanlık için başvurdum. Bana, ‘Bu sefer hakim, başkanları memurlardan atayacak ama boş bir yer kalırsa, o zaman haber veririz‘ dediler. Bana sonra haber geldi, ‘Boş bir yer var, arkadaş gelmiyormuş, siz yapar mısınız?’ dediler. Benim başkanlığını yaptığım sandıkta AK Parti birinci çıktı. İLGİLİ HABER YSK sandık kurulu listelerini siyasi partilere verecek