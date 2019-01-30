İntihar eden belediye çalışanının yakınlarından İmamoğlu’na tepki

Beylikdüzü Belediyesi'nde zimmetine para geçirdiği iddiasıyla izne çıkarılan veznedar memur Yaşar Uçar intihar etti. Aileye başsağlığı ziyaretine giden Ekrem İmamoğlu ise tepkiyle karşılandı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla izne çıkardığı 20 yıllık veznedar memur Yaşar Uçar intihar etti. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bugün aileye başsağlığı ziyaretine giderken tepkiyle karşılaştı. Uçar’ın yakını olduğu belirtilen bir kişi “Yaşar'ı geri getirebilir misin? Şu an sana kafa atasım var” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Beylikdüzü Belediyesi'nde 20 yıla yakın süredir veznedar olarak görev yapan Yaşar Uçar hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Önce açığa alınan Uçar sonrasındaysa izne çıkarıldı. Uçar’ın “Her şeyi anlatacağım" dedikten sonra başından geçenleri kaleme aldığı ve 11 sayfalık mektup yazdıktan sonra apartman boşluğunda kendini asarak yaşamına son verdiği belirtildi. Söz konusu mektuba ise olay yerine gelen polisler tarafından el konuldu.

AİLE EKREM İMAMOĞLU'NU SUÇLADI

Uçar'ın yaşamına son vermesinin ardından ailesi ve bazı belediye çalışanları Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

Uçar’ın yakınları olduğu belirtilen kişiler acılı aileyi ziyarete giden İmamoğlu’nun karşısına çıkarak tepki gösterdi.

Tepkilere "Bunları konuşacağız" diye yanıt veren İmamoğlu'na, bir kişi "Neyi konuşacaksın? Yaşar'ı geri getirebilir misin? Şu an sana kafa atasım var" dedi. Korumaların araya girmesinin ardından İmamoğlu, seçim otobüsüne bindi. Bu sırada toplanan kişilerin, "Büyükşehir'e adaylığını koyuyorsun daha burayı yönetemiyorsun" dediği duyuldu.