İnatçı kadınların zaferi

Ankara Garı yakınında 10 Ekim 2015 günü IŞİD’li 2 canlı bombanın düzenlediği saldırıda kızı ile eşinin kardeşini kaybeden Hatice Çevik, yapılan seçim sonrası kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin Suruç Belediye Başkanı oldu. Bilecik'te ise kendisine mobbing yapan belediye başkanının karşısında bağımsız aday olan Zekiye Tekin Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı oldu.

soL - Haber Merkezi