İnatçı kadınların zaferi

Ankara'da IŞİD'in düzenlediği saldırıda kızı Başak Sidar Çevik ve eşinin kardeşi Nurgül Çevik'i kaybeden Hatice Çevik, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HDP'nin belediye başkan adayı oldu.
İki gün önce yapılan seçimler sonrası HDP adayı Hatice Çevik, Suruç'ta resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 59'unu alarak başkan seçildi.
'MOBBİNG' UYGULAYAN BAŞKANA KARŞI ADAY OLUP KAZANDI
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, dönemin belediye başkanı Muzaffer Yalçın’ın ‘mobbing‘ine uğrayan Zekiye Tekin, 31 Mart yerel seçiminde bağımsız aday oldu ve kazandı.
2018 yılının yaz aylarında, Yalçın mobbing uygulayarak özel kalem müdürlüğü görevlisi Zekiye Tekin’in görev yerini değiştirdi. Tekin’in yerine ise Pazaryeri belediyesinde AKP belediye meclis üyesi Ömer Arık’ın kızı Özlem Arık göreve başlatıldı.
Tekin, seçimde geçen dönem personeli olduğu Muzaffer Yalçın’ı yaklaşık 15 puan farkla geçti ve Pazaryeri belediye başkanı oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Tekin, oyların yüzde 40.83’ünü aldı. Muzaffer Yalçın’ın oyu ise yüzde 26.07’de kaldı.
Tekin, "Bütün kadınlarımıza bir kadının dik durup neleri başarabileceğini en güzel şekilde göstermek adına, örnek olmak adına böyle bir yola çıktım" dedi