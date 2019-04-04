İmamoğlu'nun İzmir programı ertelendi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir'e yarın yapması beklenen ziyareti ertelediği duyuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarınki İzmir ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Soyer, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yarın saat 18.00’da Sayın Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan halk buluşmamız Sayın İmamoğlu’nun İstanbul’daki yoğun gündemi nedeniyle ertelenmiştir. Kutlama buluşmamızın tarihi kısa sürede yeniden paylaşılacak. Anlayışınız için çok teşekkür ederim” dedi.

Daha önce İmamoğlu ile Soyer'in yarın İzmir'de ortak basın toplantısı düzenleyeceği ve ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk buluşmasına katılacağı duyurulmuştu.