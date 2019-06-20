İmamoğlu'ndan Yıldırım'a Sayıştay raporu yanıtı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın Sayıştay raporuna göre kendisinin Beylikdüzü Belediyesi'nde kamu zararı oluşturduğu iddiasına yanıt verdi. İmamoğlu, 'Raporda 6,5 milyon TL'lik zarar denilen şey, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamlardan dolayı' dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de kreş ve bölge istihdam ofisi açılışını yapmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP'nin İBB başkan adayı Binali Yıldırım'ın Sayıştay raporunda kendisinin Beylikdüzü Belediyesi'nde kamu zararı oluşturduğuna ilişkin iddialarına yanıt veren İmamoğlu, ''Doğru. Benimle ilgili Sayıştay raporunda bir zarar raporu var. Belgesini de hazırladım. Yalnız şöyle bir fark var. Bu konuda ifadelerimiz de alındı. Bir davaya dönüşmedi bildiğim kadarıyla. Burada 6,5 milyon TL'lik zarar denilen şey, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamlardan dolayı. Beylikdüzü'ndeki çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum. Lüks araçlar veya usulsüz tahsisler vesaire değil. Ben unutmuştum. Binali Yıldırım hatırlattığı için teşekkür ederim. İBB'nin çalışanları nasıl bir belediye başkanı olduğunu görecekler sayın Yıldırım sayesinde'' dedi.

SOYLU SAYIŞTAY'I HEDEF ALDI

Bugün canlı yayına çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Sayıştay'ın Büyükşehir raporu hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, "Böyle yaparsanız daha iyi olur diye tespitte bulunur. Ama bu burayı zarar ettirdi gibi bir değerlendirme ki o zaman hiçbir yer adım atamaz ya. Bunu bizim kayyum belediyelerde de çıkardılar. Bir takım muhasebe işlemlerinde ufak tefek farklılıklar olur. Affedersiniz o da cinslik yani. Orada onu oraya yazmalarına da gerek yok. Onlar da kendilerini check etsinler. Buradan Sayıştay'a da söylüyorum, bu yöntemle bu işleri düzeltemezsiniz" ifadesini kullandı.

YILDIRIM RAPORU OKUMAMIŞTI

Yıldırım, ortak canlı yayın sırasında İsmail Küçükkaya'nın sorusu üzerine İBB'de yaşanan yolsuzluklara ilişkin raporları okumadığını belirtmişti. Yıldırım, daha sonra Sayıştay'ın yaptığı "Belediyelerin zarar ve borçları ile ilgili sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmuyor" açıklamasına değinerek, "Sayıştay bizim söylediklerimizi doğruluyor, demek ki Ekrem Bey yanlış biliyor" demişti.