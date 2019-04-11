İmamoğlu'ndan Uysal'a yanıt: Ne söyleseler komik...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mevcut İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Soyadından AK Parti'ye oy vereceği anlaşılan kişiler seçmen listesinden düşürülmüş." açıklamasına ilişkin İmamoğlu, "süreç mesnetsiz olunca ne söyleseler komik gelmeye başlıyor. Ama en komiği buydu. Bolca skeç yapılır bununla ilgili" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu'nun Büyükçekmece'de yaşanan sürece ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Seçim sürecinin takvimi var. Seçmen listelerinin asılması, itirazlar, netleşmesi ve tüm bu hususlarla ilgili süreç çok net. Seçimden sonra geriye dönük işlem yapılmaması konusunda da net bir karar var. Üzülerek ve utanarak şunu söylüyorum. (Mevcut) Belediye başkanının açıklamalarını talihsizlik olarak görüyorum çünkü o kadar net veriler var ki... Mevcutta bir nüfus hareketliliği de yok. Dolayısıyla insanları aldatmayalım. Daha acı bir şey: Ne kadar yakın çevresi varsa Ocak'ın başında oraya nakletmiş. Kaybettiğiniz bir seçimde yanlış beyanlar üzerinden süreci manipüle etmek, insanların şüphe duymasını sağlamak, daha kötüsü Büyükçekmece sokaklarında polisi de meşgul ederek bir süreç yaşatıyorlar. Yanlıştır, yapmayın.

Dünyaya bizi rezil ediyorlar. Soyadı açıklaması bir komedi. Bolca skeç yapılır bunla ilgili. Baş gündeme de 'İmamoğlu' oturdu. İmamoğlu acaba kime oy verdi? Komik! Mesnetsiz olunca süreç, ne söyleseler komik gelmeye başladı artık. Ama bu en komiğiydi."