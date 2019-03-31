İmamoğlu'ndan üçüncü açıklama: Aradaki oy farkını açıkladı

CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oy sayımı sürerken üçüncü açıklamasını yaptı. İmamoğlu canlı yayında oy oranını açıkladı.
"Anadolu Ajansını göreve davet ediyorum" diyerek üçüncü açıklamayı yapan İmamoğlu, "Kimsenin hakkını yemedim" dedi.
İmamoğlu'nun açıklamalarında satır başları şöyle:
- Farkımız şu; ıslak imzalı verileri giriyoruz. Aramızdaki fark yüzde 60'ı ulaşan veriye göre rakibimle aramızdaki fark yüzde 5. Görev alan herkes lütfen sandıklardaki görevlerinizi bırakmayın. Lütfen görevinizi terk etmeyin, kutlama ilgili bir şey söylemek isterim. Nitelikli bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum.Tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de isterim.
'AA VERİLERİ GÜVEN VERMİYOR'
- Biz de çok sıkı bir şekilde sistemlerle kontrol ediyoruz. Seçim yasakları başlamadan önce enteresan verilerle giriş yapıldı. Şaşırtıcı keşke anında uyarılar yapılsaydı. Kendi sistemimizde veriler yüzde 27.6 girişimiz var.Şu an da yüzde 27.6 net sonuçlara göre, gerçekçi olması için değişkenlik arz ettiğini söylemek istiyorum. Oyum yüzde 53.2. Yüzde 44 Binali Yıldırım. Karşı tarafta ani bir veri artışı var.
- Ters orantıyla rakibimiz aşağı iniyor.Aynı zaman diliminde veri girişi yavaş diğer illerde. Sistemimizden kendimizden eminiz. Manipülasyon varsa YSK'nın, AA'yı titiz olmasını istiyorum. Gerekiyorsa birbirlerini uyarsınlar. Veriyi vermek zorunda kaldım şu anda. Doğru bulmuyorum bu kadar erken açıklamayı ama. İyi bir istatitkçiyim, YSK'yı ve AA'yı verilerini tekrar kontrol etmesini istiyorum.